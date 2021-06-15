Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО

Открытие российских супермаркетов Mere в Украине невозможно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если какая-то местная власть позволит этим хлопам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно. Пусть у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск. Пусть туда едут и развивают дискаунтеры. Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам быстро будут применены меры, потому что без их решения этого сделать нельзя", - отметил Данилов во время пресс-конференции форума "Украина 30".

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До конца июня в Николаеве заработает магазин Mere. Проект принадлежит российской сети "Светофор". До конца года планируют открыть магазины еще в 40 городах Украины, пишет НВ.

В конце 2020 года в Николаеве открылся первый магазин Mere в Украине. Супермаркет работал в составе торгового центра "Амстор".

На следующей неделе запланировано открытие магазинов Mere в Белой Церкви, четырех магазинов в Днепропетровской области и одного в Черновцах.