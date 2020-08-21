Региональные газсбыты продают газ населению дешевле Нафтогаза

Новый рынок газа заработал, - среди продавцов газа обострилась конкуренция. Фото: Pixabay

Региональные газовые компании (газсбыты) определили цену природного газа для населения в августе в 4,49 грн за куб. м и предложили клиентам принять участие в акции "Твоя энергонезависимость", выкупив необходимый запас газа на зиму по акционной летней цене 4,49 грн за куб. м.

Как сообщает онлайн-сервис 104.ua, акция проводится с 15 августа по 30 сентября 2020 года, а использовать собственный запас газа потребитель сможет с 1 октября этого года до 31 марта 2021-го. Воспользоваться акционным предложением и пополнить зимний запас можно неограниченное количество раз в течение всего периода акции. При заключении договора с 15 по 31 августа стоимость газа для участников акции составит 4,49 грн за куб. м.

Стоимость ресурса, предложенная газсбытами для украинцев - ​​4,49 грн за куб. м, ниже объявленного ранее ГК "Нафтогаз Украины" тарифа "Годовой" - 4,73 грн за куб. м.

С 1 августа Кабинет министров отменил механизм гарантированного обеспечения населения природным газом по регулируемым ценам. Такое решение предполагает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться на основании рыночных механизмов. С 2015 года природный газ для 8,5 млн украинских семей поставляют региональные газовые компании (газсбыты), которые были определены правительством поставщиками со специальными обязательствами. На протяжении последних 5 лет они обеспечивают украинцев ресурсом, предоставляя сервисы в 16 регионах Украины через сеть центров по обслуживанию клиентов, а также онлайн-сервис 104.ua, который позволяет потребителю не выходя из дома передавать показания счетчика и оплачивать счета за газ.