"Разве хочешь - должен": почему растут зарплаты украинцев

Компании при увеличении зарплаты не учитывают собственные возможности, запросы поисковиков и работников, конкуренцию на рынке труда. Фото: Depositphotos

В течение года ежеквартально зарплаты в среднем росли на 10-15%. Однако назвать профсферу, которая была лидером по темпам повышения выплат, нельзя, рассказала Gazeta.ua HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Во втором квартале был дефицит аграриев. Специалисты выезжали на работу за границу. Чтобы сдержать трудовую миграцию, работодатели подняли выплаты. В третьем квартале оказалось, что недоплачивают юристам и менеджерам по продаже недвижимости", - пояснила эксперт.

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По ее словам, работодатели поднимают заработные платы по принципу "разве хочешь - должен".

"Компании ориентируются на среднюю рыночную зарплату в профсфере. Не учитывают собственные возможности, запросы поисковиков и работников, конкуренцию на рынке труда. В результате людям не доплачивают. Те увольняются и едут за границу. С таким подходом вернуть работников на украинский рынок труда не удастся", - говорит Пашкина.

В третьем квартале 2019-го в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине - €382, ​​или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии. В Польше получали в три раза больше, чем у нас - €1142.