"Разве хочешь - должен": почему растут зарплаты украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Просмотров: 396
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 234
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 1611
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1962
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2484
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
4 Просмотров: 1584
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 423
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3015
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 279
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Просмотров: 432
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2484
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3006
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1323
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 657
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 21:10

"Разве хочешь - должен": почему растут зарплаты украинцев

  Комментировать
&quot;Разве хочешь - должен&quot;: почему растут зарплаты украинцев
Компании при увеличении зарплаты не учитывают собственные возможности, запросы поисковиков и работников, конкуренцию на рынке труда. Фото: Depositphotos

В течение года ежеквартально зарплаты в среднем росли на 10-15%. Однако назвать профсферу, которая была лидером по темпам повышения выплат, нельзя, рассказала Gazeta.ua HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Во втором квартале был дефицит аграриев. Специалисты выезжали на работу за границу. Чтобы сдержать трудовую миграцию, работодатели подняли выплаты. В третьем квартале оказалось, что недоплачивают юристам и менеджерам по продаже недвижимости", - пояснила эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибкий график и надомный труд: какие изменения нужны в трудовой кодекс

По ее словам, работодатели поднимают заработные платы по принципу "разве хочешь - должен".

"Компании ориентируются на среднюю рыночную зарплату в профсфере. Не учитывают собственные возможности, запросы поисковиков и работников, конкуренцию на рынке труда. В результате людям не доплачивают. Те увольняются и едут за границу. С таким подходом вернуть работников на украинский рынок труда не удастся", - говорит Пашкина.

В третьем квартале 2019-го в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине - €382, ​​или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии. В Польше получали в три раза больше, чем у нас - €1142.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Разве хочешь - должен": почему растут зарплаты украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

"Рождественское перемирие": на одну ночь война прекратилась

Выигранное паре стало началом карьеры

Запустили украинский спутник

Кремль ввел войска в Афганистан

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 41130
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 21789
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 15930
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 15552
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 13347
Экономика
Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности
Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности Просмотров: 243
Экономист рассказал, за счет чего в Украине можно увеличить зарплаты
Экономист рассказал, за счет чего в Украине можно увеличить зарплаты
 Просмотров: 405
В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом
В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом Просмотров: 162
Премьер обещает разбираться с рейдерами за сутки
Премьер обещает разбираться с рейдерами за сутки Просмотров: 405
Стоимость отопления для украинцев может снизиться
Стоимость отопления для украинцев может снизиться Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
Украинцы выбрали политика года
4
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
1
"Аваков заєднав" - против министра МВД устроили акцию
Голосов: 22760
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua