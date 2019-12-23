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понедельник, 23 декабря 2019 12:24

Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине

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Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
В Украине средняя зарплата выросла из-за повышения номинальной и укрепление курса гривны к иностранным валютам. Фото: Depositphotos

В этом году в третьем квартале в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине - €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии.

В Польше получали в три раза больше, чем у нас - €1142. В России средняя зарплата была в 1,7 раза больше - €636, сообщили в Нацбанке.

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В то же время в Украине средняя зарплата достигла рекордного уровня. С конца 2016-го выросла на 85% в эквиваленте евро. Это связано с ростом номинальных зарплат и укреплением гривны.

В России выплаты повысились на 9%, Польше - на 18%, Чехии - на 20%.

С января по октябрь заробитчане перевели в Украину $9,8 млрд. В аналогичный период прошлого года - $9,1 млрд. В Нацбанке объясняют, что с июля ежемесячно из-за рубежа перечисляли $1,12-1,17 млрд.

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