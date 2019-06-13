Разумков рассказал, когда откроют рынок земли

Украине нужно открывать рынок земли. Фото: i.ytimg.com

Рынок земли нужно будет открывать.

Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно - об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью Страна.uа.

"Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Ребята сейчас работают над этим. С одной стороны необходимо защитить национальные интересы, а с другой - владельца ", - сказал Разумков. В ответ на вопрос, какие сроки политсила ставит перед собой отмены моратория, он сказал:" Для меня это год ". Вместе с тем он подчеркнул, что в Украине не проведено качественный аудит с / х земель. "Мы еще не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель ", - отметил Дмитрий Разумков.

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18 января 2001 Верховная Рада Украины законом установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут их продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их по наследству и продавать для государственных и общественных нужд.

С тех пор это называют мораторием на продажу с / х земель. Действие этого временного запрета продолжали 9 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах). В прошлом году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Депутаты поручили Кабмину до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, однако правительство не выполнило это поручение.

Экономисты ВБ выделили основные реформы, которые должны ускорить украинскую экономику: создание рынка сельхозземель, усиление управления в госбанках, прогресс в борьбе с коррупцией и обеспечения финансовой стабильности.