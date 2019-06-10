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понедельник, 10 июня 2019 08:26

Всемирный банк дал оценку украинской экономики

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Всемирный банк дал оценку украинской экономики
Прогноз Всемирного банка на 2019 за рост нашего ВВП равен 2,7%. Фото: newsone.

С апреля 2016 украинская экономика растет 12 кварталов подряд.

Но для прорыва этого мало - пишет "Сегодня".

Всемирный банк: прогноз и советы

В докладе на тему "Использование потенциала экономического роста Украины", которую на днях опубликовал Всемирный банк (ВБ) отмечается, что прогнозируемые ими 2,7% роста нашего ВВП в 2019 году недостаточны.

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"При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польше", - сообщили в докладе.

Уровень ВВП на одного поляка сейчас - 27 500 долларов в год, а ВВП на одного украинца - 9200 долларов, что в три раза меньше. Хотя в 1990 году было одинаково.

Экономисты ВБ выделили основные реформы, которые должны ускорить украинскую экономику: создание рынка сельхозземель, усиление управления в госбанках, прогресс в борьбе с коррупцией и обеспечения финансовой стабильности. Тогда можно ожидать, что в страну придет большой, с десятками миллиардов долларов, иностранный инвестор, а экономический рост может достичь 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году.

Есть и главные макроэкономические риски Украины - это значительные выплаты по госдолгу в 2019-2021 гг. И рост текущих расходов бюджета - соцстандарты, оборона, реформирование медицины и образования.

Мнение экспертов

Украинские экономисты соглашаются, что 2,7% годового прироста ВВП в 2019 году - это немного меньше, чем в 2018 году.

"В прошлом году было 3,3% роста ВВП за счет хорошего урожая, рост зарплат, пенсий и денежных переводов трудовых мигрантов, - анализирует президент Украналитцентра Александр Охрименко. - Сейчас по этим позициям практически достигнут максимум, нужны реформы.Главных - три. Первая - открытие рынка сельхозземли с продажей ее в частные руки или арендой на длительный срок - до 49 лет. Это повысит урожайность за счет внедрения инвесторами современных технологий в растениеводстве и животноводстве. Наш рынок сбыта - прежде всего Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, он многомиллиардный. (Но открытие рынка земли весьма неоднозначно воспринимается обществом и политиками. Противники в этом видят угрозу разбазаривания своих пахотных черноземов за копейки. - Авт.). Вторая реформа - развитие машиностроения, в первую очередь производственная кооперация: поставка деталей и узлов, а не готовых изделий. Так много лет успешно работает промышленность Польши, Турции. Третья - устранение коррупции и создание долгосрочных "правил игры" для инвесторов. Если все это осуществить, то через пять лет ВВП Украины будет расти не на 3% в год, а вдвое быстрее ".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что агросектор даст рост ВВП за счет экспорта продукции за рубеж, но не вернет миллионы наших трудовых мигрантов, которые работают на экономику других стран.

"Прорыва можно ожидать, предоставив преференции машиностроительным инвесторам, прежде всего в автомобилестроении, - уверен Пендзин. - Так сделали в Словакии: уменьшили инвестору налоги, обеспечили за счет государства инфраструктуру, обучили персонал, и теперь там массово делают автомобили известной немецкой марки. То есть выпускают товары с высокой степенью переработки, а не экспортируют сырье, как в основном делаем сейчас мы. Украина реально таким же образом может заинтересовать южнокорейские и китайские автоконцерны, которые ищут пути на европейский авторынок, это поможет росту нашего ВВП ".

Как вырос ВВП Украины за 27 лет

По подсчетам специалистов Всемирного банка, ВВП Украины (в долларах) за годы независимости испытывал как взлеты, так и падения. Сейчас он превышает показатели 1991 года примерно в 1,5 раза.

"ВВП, а это, напомню, денежный эквивалент всех товаров и услуг, произведенных в стране, в 1991 году составил около 80 млрд долларов, - говорит Охрименко. - За годы гиперинфляции 1993-1995 годов ВВП упал примерно вдвое, затем началось постепенное восстановление, и в 2005 году снова стало 80 млрд долларов. К 2008 году ВВП Украины снова удвоился до 172 млрд долларов, затем был обвал, так как гривна подешевела с 5 до 8 грн / долл. к показателям в 174 млрд долларов страна достигла в 2013 году, затем гривна обвалилась до 27 грн / долл, а ВВП - до 90 млрд долларов. По итогам 2018 г. наш ВВП постепенно в дошел до 120 млрд долларов ".

Прогноз Всемирного банка на 2019 за рост нашего ВВП равен 2,7% при среднегодовом курсе 28 грн / долл. То есть около 123 млрд долларов.

К концу 2019-го доллар подорожает до 27,4 грн. 2022-го уже составит 30,7 грн. В следующем году курс валют достигнет 28,2 грн/долл. В 2021-м вырастет до 29,4 грн/долл.

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