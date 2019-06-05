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среда, 05 июня 2019 16:26

Назвали курс доллара на 4 года

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Назвали курс доллара на 4 года
К концу 2022 года доллар подорожает до 30,7 грн. Евро будет 35,2 грн. прогнозируют в Кабмине. Фото: Телеканал 24

К концу 2019-го доллар подорожает до 27,4 грн. В 2022-м уже составит 30,7 грн.

В следующем году курс валют достигнет 28,2 грн/долл. В 2021-м вырастет до 29,4 грн/долл., говорится в прогнозе Кабмина. На его основе приняли среднесрочную стратегию управления государственным долгом.

Евро в 2022 году будет стоить 35,2 грн. На 5 июня 2019-го официальный курс евро составляет 30,59 грн.

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К концу 2019-го рост экономики замедлится с 3,3% до 2,8%, прогнозируют в Кабмине. В то же время в 2020-м экономика вырастет до 3,3%. За год покажет рост в 3,8%, в 2022 году составит 4,1%.

В то же время уровень государственного долга снизился. К концу 2018-го составил 52,3% ВВП. В 2019-м - 51,1% ВВП. К 2022 году упадет до 42,4% ВВП.

Объем международных резервов Украины на 28 мая составил $19,3 млрд. Это на $1,2 млрд меньше, чем было в начале мая.

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Дата
05
июня

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