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понедельник, 03 июня 2019 16:29

Сколько будет стоить доллар летом

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Сколько будет стоить доллар летом
В Украине доллар начал дорожать в конце мая. Фото: Politeka

На этой неделе доллар продолжит дорожать. На межбанке вырастет до 27,5 грн. Обменники будут продавать валюту в пределах 27-27,4 грн/долл., рассказал Gazeta.ua аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,47 до 26,85 гривен. Это связано с сезонными причинами. В конце месяца экспортеры получили возврат НДС в гривне, поэтому сократили продажу валюты. Кроме того, импортеры пытались закрыть валютные обязательства перед поставщиками до конца месяца", - говорит аналитик.

Также он называет политические причины подорожания американской валюты.

"Речь идет о предложении объявить в стране дефолт, паузе в отношениях с Международным валютным фондом. Последний будет ожидать формирования нового Кабмина, чтобы продолжить переговоры о продлении действующего соглашения, или заключения новое", - объясняет Вадим Иосуб.

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По его словам, курс валют продолжит расти. На межбанке достигнет 27,4-27,5 грн/долл. Максимум доллар может подорожать до 27,8 грн.

"Далее доллар перестанет дорожать. Гривня сможет укрепляться до конца лета. Однако это возможно при отсутствии внутри- и внешнеполитических шоков", - отмечает аналитик.

По его словам, Нацбанк скупает или продает валюту, чтобы сгладить сильные курсовые колебания, когда возникает диспропорция между спросом и предложением.

В конце мая доллар начал дорожать. За последние 2 дня месяца добавил 47 коп. На 31 мая Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,87 грн/долл. В то же время с начала июня валюта подешевела на 2 коп. - на 3 июня стоит 26,85 грн/долл.

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Дата
03
июня

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