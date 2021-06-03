Разрешили продавать землю через электронные аукционы

3 июня народные депутаты отклонили семь постановлений об отмене электронных земельных аукционов. Теперь закон может подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Автор: Елена Луценко Закон о продаже земельных участков через электронные аукционы необходимый для запуска рынка земли 1 июля

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Закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы, необходим для запуска рынка земли 1 июля.

18 мая Верховная Рада поддержала законопроект №2195. Он предусматривает продажу участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. "За" проголосовали 272 народных депутата. Торги государственной землей будут происходить только онлайн. Представление документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки мира, написали в объяснительной записке.