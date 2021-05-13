Различать цвета, любить животных, иметь желание работать: пятерка необычных вакансий

В Украине можно найти необычные предложения для трудоустройства. Фото: pixabay.com

Часто работодатели размещают необычные предложения для трудоустройства. Попробовать себя на этой работе может любой, если перечень требований и обязанностей вполне соответствует знаниям, квалификации и опыту кандидата.

Собрали пятерку необычных вакансий, которые появились в мае.

3D-модельер

Работу предлагает компания, которая производит, поставляет и продает комплектующие для производства обуви. Задачи на должности: создавать 3D-модели, редактировать 2D-чертежи.

Надзиратель в зоопарк

Специалиста ищет контактный зоопарк. Требования: пунктуальность, порядочность, доброжелательность, любовь к животным. Обязанности: общение и встреча посетителей зоопарка, кормления животных, проведение экскурсий по зоопарку, за даными robota.ua.

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Пастух

Работника ищет молочно-производственный комплекс в Днепре. Требования: отсутствие вредных привычек, любовь к животным. Обещают официальное оформление с первого рабочего дня.

Специалист по реставрации подушек

Требования к кандидату: ответственность, порядочность, желание работать, организованность, отсутствие вредных привычек, водительский стаж (категория "B"). Для работы предоставляется автомобиль с оборудованием и все необходимые сопутствующие материалы.

Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров

На работу приглашает предприятие - мировой производитель кабельно-проводниковой продукции для автомобилей. Требования: желание работать, внимательность, честность, способность различать цвета. Опыт работы не нужен.

Зарплаты в Украине уменьшились после усиления карантина. Большинство работодателей предлагают зарплату, значительно ниже рыночной. Заработная плата 57% вакансий в конце апреля стартовала от 9,7 тыс. грн. 23% работодателей предлагали оклад от 19,5 тыс. грн. 11% компаний были готовы платить от 29,2 тыс. грн. Зарплаты от 39 тыс. грн и выше предлагали 9% украинских работодателей.