Рассказали, в каких случаях в украинцев могут забрать пенсии

Пенсию могут отменить, если есть ошибка в фамилии. Фото: pixabay.com

С 1 января в Украине изменился процесс проверки получателей выплат от государства, в том числе и пенсий. В отдельных случаях государство может забрать уже назначенную выплату.

Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", рассказывает Obozrevatel.

Согласно ему, пенсию могут отменить, если:

- есть ошибка в фамилии;

- выплаты получили с фальшивыми документами;

- некоторое время жили за границей;

- не получали выплату 6 месяцев;

- вы переселенец и сменили место жительства.

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Впрочем, при наличии ошибки или несоответствия в базах данных отменять выплату сразу не будут. После верификации проходит 2-й этап проверки. Информацию проверяют, сопоставляют и после этого принимают решение. Если выплату отменили ошибочно, ее можно вернуть.

В Украине накопительная пенсия 2021 года станет обязательной для работников некоторых предприятий с вредными условиями труда. Впрочем, введение накопительного уровня пенсионной системы для всех в ближайшее время не произойдет.