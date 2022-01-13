Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста

Контролировать норму непосредственно могут сами соискатели. Фото: pixabay.com

В Украине с 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе.

Отныне работодателям грозит 65 тыс. грн штрафа в случае предложения работы только лицам определенного пола, а также выдвижении ряда требований к ним, сообщает правительственный портал.

"В случае нарушения работодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент нарушения, в установленном Кабинетом министров порядке", - говорится в сообщении.

Согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата о:

- возрасте;

- поле;

- национальности;

- месте жительства.

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Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения, жалобу можно подать в Государственную службу труда.

В то же время есть исключения. Новые требования не касаются случаев, определенных законодательством, касающихся специфической работы, которую могут выполнять исключительно лица определенного пола.

Правительство Украины поддержало законопроект по усовершенствованию правового регулирования и запрета дискриминации работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка.