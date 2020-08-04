Работа: в каких городах и областях больше всего нужны работники

Торговые компании чаще всего искали менеджеров по продаже. Фото: pixabay.com

Больше всего предложений от работодателей в Киеве, Харькове и Днепре, наименьше - в Коломые, Мукачево, Нежине, Мариуполе, Черновцах и Ужгороде.

В июле больше всего вакансий на Jooble было в трех областях: до 5 тыс. предложений в сфере производства, до 3,5 тыс. - в транспорте и логистике, до 4,2 тыс. - в сегменте оптовой и розничной торговли. Чаще всего искали упаковщиков, грузчиков и охранников.

Упаковщикам в среднем предлагали от 7 тыс. грн до 35 тыс. грн в месяц, грузчикам - от 8 тыс. грн до 20 тыс. грн в месяц, охранникам - от 4 тыс. грн до 18 тыс. грн в месяц, сообщает "Новое время".

Торговые компании чаще всего искали менеджеров по продаже, предлагая им от 5 тыс. грн до 35 тыс. грн в месяц. Продавцам-консультантам обещали зарплату от 5 тыс. грн до 20 тыс. грн в месяц, а продавцам на рынках - от 4 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц, в зависимости от города.

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Отрасль транспорта и логистики, в соответствии с количеством опубликованных на Jooble в июле вакансий, наиболее нуждалась в дальнобойщиках, механиках и диспетчерах.

Водители могли рассчитывать на зарплаты от 40 тыс. грн до 75 тыс. грн в месяц, механики - от 8 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц, диспетчеры от 7 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц.

Наименьшее количество вакансий - для юристов, финансистов, специалистов банковского дела и дизайнеров.

В июле количество запросов о поиске работы, по данным исследования Jooble, сократилось на 24%, по сравнению с июнем. В Киеве чаще всего работу искали водители, официанты и администраторы; во Львове - водители, уборщики и продавцы; в Харькове - водители, продавцы и грузчики.

На рынке труда после ослабления карантина усилилась конкуренция за рабочие места. Украинцы готовы работать на условиях, которые им предлагают компании. Ведь боятся потерять работу.