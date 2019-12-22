Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом". Фото: tsn.ua

Пять украинских компаний подписали контракт с Газпромом на поставку газа с 1 января 2020 года.

"Вчера Витренко и Оржель об этом умолчали, сказав лишь, что о прямых поставках российского газа пока не договорились и вопрос перенесено на 2020 год. Но источники "Бензоколонки" говорят обратное. Пять компаний уже договорились", - пишет Depo.ua.

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20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.