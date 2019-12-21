Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу

Договорились о транзите газа. Фото: charivne.info

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.

"Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорську соглашение, а с "Нафтогазом" - соглашение на бронирование мощностей, сообщает РБК Украина.

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По его словам, "Газпром" обязуется осуществлять транзит через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа.

Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защита интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил Миллер. Также, соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" предусматривает выплату по решению Стокгольмского арбитража и отказ от новых претензий и отзыве исков.

"Что очень важно - транзит будет", - сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулирования претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.