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Цена на газ зимой расти не будет - Гончарук

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Цена на газ зимой расти не будет - Гончарук
Гончарук рассказал о цене на газ зимой. Фото: РБК

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не возрастет.

"Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа в ЕС. В связи с этим мы получим контракт на 5 лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики", - заявил он в видеоблоге по итогам недели.

По словам Гончарука, тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

"Почему это важно для нас - мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы". "Что это означает для украинского бизнеса и украинцев. Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", - подытожил премьер.

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20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.

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