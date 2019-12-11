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среда, 11 декабря 2019 12:52

Прожиточный минимум вырастет вдвое: назвали условие

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Прожиточный минимум вырастет вдвое: назвали условие
С 1 декабря прожиточный минимум составляет 2027 грн. Фото: Depositphotos

Прожиточный минимум украинцев может вырасти вдвое - до 4200 грн.

"Правительство одобрило законопроект, который позволит повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц", - сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Отметил, что это позволит увеличить доходы наиболее социально незащищенных украинцев, не увеличивая ставок государственных пошлин, платежей и штрафов.

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"Это - важный шаг борьбы с бедностью", - подытожил Гончарук.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должны принять депутаты. Пока же с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум составляет 2027 грн.

Зарплаты украинцев могут достичь уровня Польши за семь лет. Украина пока серьезно отстает от Польши, но динамика роста реальной средней зарплаты с учетом инфляции в Украине в несколько раз опережает динамику роста зарплаты в Польше, об этом написал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.

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