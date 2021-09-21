Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости

Количество мошенничеств на вторичном рынке недвижимости сократилось на 70%. Фото: pixabay.com

Более 80 процентов мошенничеств на рынке недвижимости Киева приходится на сегмент аренды, рассказал Gazeta.ua Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины.

"Самая популярная "схема"- предлагают квартиры на 30-40% дешевле рыночной стоимости, просят перечислить аванс на банковскую карточку. Преступники представляются владельцами жилья. Когда получают аванс за квартиру, исчезают. Повторяют эту схему несколько раз с потенциальными клиентами. Другая мошенническая схема - снимают жилье, выносят из квартиры мебель, технику", - говорит эксперт.

С прошлого года количество мошенничеств на вторичном рынке недвижимости сократилось на 70%.

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"Это связано с последствиями пандемии. Ведь количество самих сделок уменьшилось на 30-40%. Кроме того, потенциальные клиенты стали более бдительными и рассудительными, что сделало невозможными преступления. Также уменьшению количества мошенничеств способствует информационная работа профессиональных риелторов через средства массовой информации, соцсети", - сказал Юрий Пита.

По объявлениям много предложений купить квартиру по доверенности.

"Такие сделки часто встречаются на рынке недвижимости. Особенно, когда владелец жилья находится за границей. Покупателю в первую очередь необходимо проверить реестр доверенностей. У представителя владельца должны быть оригиналы всех документов на квартиру. Также необходимо попросить пообщаться с хозяином жилья по видео, убедиться соответствуют ли действительности его намерения, условия продажи. Выяснить другие вопросы по сделке", - подытожил эксперт.

В августе 45% потенциальных арендаторов искали в Киеве однокомнатные квартиры. 33% - двухкомнатные, 16% - трехкомнатные. Только 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами. На рынке были свободные для заселения: однокомнатные квартиры - 47% от общего количества, двухкомнатные - 35%, трехкомнатные - 15%. 3% объявлений - многокомнатные квартиры.