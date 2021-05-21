Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину

Правительство хочет минимизировать сумму, которую надо выделять из государственного бюджета на программу субсидий. Поэтому меняет условия назначения компенсаций, чтобы как можно меньше украинских семей смогли получить право на них. Несмотря на упрощение процедуры для людей оформления субсидии будет сложным процессом, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

Автор: Елена Луценко Если и дальше будут расти цены на газ и электроэнергию, то все больше украинцев будут нуджаться в субсидиях

"Дело не только в суммах на депозите. Спорными являются моменты относительно имущества, которое находится в собственности. То, что относится якобы к предметам роскоши. Хотя автомобиль вряд ли можно назвать таковым, если у него небольшая стоимость, он старый и с небольшим двигателем. Изменения в программу субсидий еще будут вноситься. Особенно на фоне того, что, возможно, нас ждет пересмотр всего государственного бюджета. Во-первых, не известна ситуация с кредитами МВФ, получит ли бюджет следующий транш. Если и получит, то не ту сумму, на которую рассчитывает правительство. Придется пересматривать расходную часть бюджета. В частности, программу субсидий. А это может спровоцировать очередные изменения условий назначения", - говорит Новак.

Если и дальше будут расти цены на газ и электроэнергию, то все больше украинцев будут нуждаться в субсидиях, считает экономист.

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"В сентябре-октябре можно будет понять, сколько у нас будет просителей субсидии и сколько обращений государство удовлетворит. По сравнению с первым годом внедрения программы субсидий, количество украинцев, имеющих право на льготы, серьезно уменьшилось. Цены на энергоносители растут не на один или три процента, а на десятки. Темпы роста доходов намного ниже, чем рост цен на энергоносители. Номинально все большее количество украинцев потребует субсидии. Но далеко не все, кто имеет право, подают заявки на получение субсидии. Причины разные. Например, психологические. Люди не хотят проходить все эти процедуры ", - подытожил эксперт.

С 19 мая правительство вернуло автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантив обязали заново подавать документы. "Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев", - уточнила министр соцполитики Марина Лазебная.