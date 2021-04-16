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пятница, 16 апреля 2021 15:42

Приватбанк выставят на продажу

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Приватбанк выставят на продажу
Около 100 судебных процессов продолжается по Приватбанку. Фото: facebook

Государственный Приватбанк планируют выставить на продажу. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы, уверены в Нацбанке

"Скоро на продажу будет выставлено крупнейший банковский актив Украины - Приватбанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20 процентов украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов", - заявил в интервью globalcapital председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Он добавил, что Нацбанк продолжает поддерживать стратегию Приватбанка в судах с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Проходит около 100 судебных процессов. В НБУ планируют завершить их до конца года.

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"Надеюсь, что за пять лет доля государства в банковской системе снизится с 55 процентов до 25, что поможет ей стать более независимой", - говорит Шевченко.

29 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн учреждения перед национализацией.

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