Приватбанк выставят на продажу

Государственный Приватбанк планируют выставить на продажу. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы, уверены в Нацбанке
"Скоро на продажу будет выставлено крупнейший банковский актив Украины - Приватбанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20 процентов украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов", - заявил в интервью globalcapital председатель НБУ Кирилл Шевченко.
Он добавил, что Нацбанк продолжает поддерживать стратегию Приватбанка в судах с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Проходит около 100 судебных процессов. В НБУ планируют завершить их до конца года.
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"Надеюсь, что за пять лет доля государства в банковской системе снизится с 55 процентов до 25, что поможет ей стать более независимой", - говорит Шевченко.
29 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн учреждения перед национализацией.
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