Приватбанк ввел лимит на получение платежей

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 315
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 261
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 756
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1053
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2403
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1116
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1188
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 801
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1116
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 477
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 846
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 801
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
вторник, 23 марта 2021 09:52

Приватбанк ввел лимит на получение платежей

  Комментировать
Приватбанк ввел лимит на получение платежей
Банк ввел лимит в 30 тыс. грн на прием платежей. Фото: gsminfo.com.ua

Приватбанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету". Она позволяет предприятию проводить любые расчеты: оплачивать покупки за рубежом и в интернете, заменяет изнурительные чековые книжки с их высокими тарифами на снятие наличных.

Отклонение платежей происходит из-за того, что на карте установлен лимит в 30 тыс. грн в месяц на прием платежей, пишет UBR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки

"Согласно требованиям НБУ по платежам в пользу субъекта предпринимательской деятельности, обязательно в назначении платежа указывать, за что платеж, от кого, на основании чего, с НБУ или без", - объясняет пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Ограничение касается только переводов на корпоративные карты и не повлияет на перечисления на карточки физлиц.

"Банк в этом случае прав. Хотя это и карта, чтобы снимать наличные, это все равно бизнес. На нее должны распространяться те же требования относительно обозначения цели платежа, что и на предприятие. Туда может приходить только выручка. Но ею можно рассчитываться, снимать наличные", - говорит налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская.

Из 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок. Финучреждения подписали 10 договоров на 7,2 млн грн, а средняя сумма кредита составила 722 тис. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приватбанк ввел лимит на получение платежей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Запатентовали электрическую лампочку

В Тихом океане затонула космическая станция

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Застрелили главного кандидата в президенты

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 55228
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 53183
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28809
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6840
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 5517
Экономика
В каких регионах Украины заправляться выгоднее всего
В каких регионах Украины заправляться выгоднее всего Просмотров: 126
В Украине разрабатывают научно обоснованный подход к восстановлению почв
В Украине разрабатывают научно обоснованный подход к восстановлению почв Просмотров: 81
Нацбанк обновил курс доллара
Нацбанк обновил курс доллара Просмотров: 414
Какого курса доллара стоит ожидать украинцам: прогноз аналитика
Какого курса доллара стоит ожидать украинцам: прогноз аналитика Просмотров: 531
Как будут расследовать экономические преступления. Зеленский утвердил новый орган контроля
Как будут расследовать экономические преступления. Зеленский утвердил новый орган контроля Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
3
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 26321
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть