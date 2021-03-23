Приватбанк ввел лимит на получение платежей

Банк ввел лимит в 30 тыс. грн на прием платежей. Фото: gsminfo.com.ua

Приватбанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету". Она позволяет предприятию проводить любые расчеты: оплачивать покупки за рубежом и в интернете, заменяет изнурительные чековые книжки с их высокими тарифами на снятие наличных.

Отклонение платежей происходит из-за того, что на карте установлен лимит в 30 тыс. грн в месяц на прием платежей, пишет UBR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые прибыльные и убыточные украинские банки

"Согласно требованиям НБУ по платежам в пользу субъекта предпринимательской деятельности, обязательно в назначении платежа указывать, за что платеж, от кого, на основании чего, с НБУ или без", - объясняет пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Ограничение касается только переводов на корпоративные карты и не повлияет на перечисления на карточки физлиц.

"Банк в этом случае прав. Хотя это и карта, чтобы снимать наличные, это все равно бизнес. На нее должны распространяться те же требования относительно обозначения цели платежа, что и на предприятие. Туда может приходить только выручка. Но ею можно рассчитываться, снимать наличные", - говорит налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская.

Из 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок. Финучреждения подписали 10 договоров на 7,2 млн грн, а средняя сумма кредита составила 722 тис. грн.