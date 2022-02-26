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Приватбанк вводит каникулы по всем кредитным картам

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Приватбанк вводит каникулы по всем кредитным картам
Фото: DP

ПриватБанк введет кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам.

Кредитные каникулы начнут действовать с 1 марта 2022, передает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

Все клиенты-владельцы кредитных карт будут переведены на этот режим автоматически.

"Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа; действуют до 1 июня 2022 по кредитным картам: Карта Универсальная, Картка Универсальная Gold и премиальными картами", - сообщили в банке.

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Там отмечают, что кредитные каникулы будут действовать также для карточек, просрочивших обязательства на срок до 90 дней включительно. Клиенты банка могут вносить средства на карты в течение каникул по собственному желанию.

Подробные условия работы режима кредитных каникул банк планирует послать клиентам через Приват24, а также разместить на официальном сайте.

Приватбанк отменил взыскание комиссии за снятие в банкоматах наличных с кредитных карт для физических лиц.

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