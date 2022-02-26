Враг разбрасывает по Украине заминированные гаджеты и деньги

Диверсионные группы врага разбрасывают гаджеты и деньги на территории, которая контролируется Украиной. Вещи трогать нельзя, потому что они заминированы.
Об этом сообщила на странице в фейсбуке Сумская областная военно-гражданская администрация.
"Не трогать и срочно сообщать о таких фактах!!!! Просьба срочно распространить информацию!", - говорится в сообщении.
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Оккупанты ведут подлую наступательную войну в Украине и применяют против мирных людей баллистические ракеты и авиацию. Но мы устояли и выдержали удары противника, говорится в обращении к украинцам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
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