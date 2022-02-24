"Приватбанк" отменил комиссию за снятие наличных с кредиток

ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт. Фото: privatbank.ua

Крупнейший банк Украины "Приватбанк" отменил взыскание комиссии за снятие в банкоматах наличных с кредитных карт для физических лиц.

Об этом сообщает "Бизнес Цензор".

"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц.

Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", - говорится в сообщении банка.

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Также ПриватБанк принял решение временно отменить комиссию на зачисление средств на карты для выплат физических лиц.

Сегодня Нацбанк ограничил снятие наличных со счетов в 100 тысяч в день.