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четверг, 24 февраля 2022 16:32

"Приватбанк" отменил комиссию за снятие наличных с кредиток

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&quot;Приватбанк&quot; отменил комиссию за снятие наличных с кредиток
ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт. Фото: privatbank.ua

Крупнейший банк Украины "Приватбанк" отменил взыскание комиссии за снятие в банкоматах наличных с кредитных карт для физических лиц.

Об этом сообщает "Бизнес Цензор".

"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц.

Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", - говорится в сообщении банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк ограничил снятие наличных

Также ПриватБанк принял решение временно отменить комиссию на зачисление средств на карты для выплат физических лиц.

Сегодня Нацбанк ограничил снятие наличных со счетов в 100 тысяч в день.

Сегодня, 24 февраля, Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

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Дата
24
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