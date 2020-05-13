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Премии, помощь бизнесу и безработным: куда идут деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

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Премии, помощь бизнесу и безработным: куда идут деньги из Фонда борьбы с коронавирусом
Средства из Фонда борьбы с коронавирусом также направят на экономическую политику правительства и помощь бизнесу. Фото: unsplash.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, на что тратят 65 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом. Эти средства месяц назад предусмотрели в бюджете чрезвычайной ситуации.

"20 миллиардов гривен направили на пенсионную реформу. Более 6 миллиардов получили фонды, которые помогают безработным. Еще 1,6 миллиарда гривен - помощь семьям ФЛП с детьми. Также на 2 миллиарда профинансировали медицинские закупки для больниц", - пояснил Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

Кроме того, на дополнительные закупки больницам и на выплату заработных плат медикам выделили 3,1 млрд грн.

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Премьер добавил, что средства из Фонда борьбы с коронавирусом также направят на экономическую политику правительства и помощь бизнесу.

"Сначала помогаем микро, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. В этом направлении уже работают программы кредитования. Дальше - частичная выплата заработных плат предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. На это выделили почти 5 миллиардов гривен", - сказал Шмыгаль.

Министерство здравоохранения уже спланировало даты следующих послаблений карантина. Следующее смягчение ограничений будет 22 мая. Алгоритм по ослаблению карантина намерены принять на ближайшем заседании Кабмина.

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