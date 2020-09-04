Предупредили о срыве отопительного сезона: кто останется без тепла

Производители тепла должны иметь расчеты за газ не менее 90%. Фото: pixabay.com

Украинцы рискуют остаться без тепла зимой. Отопление могут включить позже из-за долгов 98 производителей тепла.

Проблемы со стартом отопительного сезона угрожают жителям 60 городов. Соответствующий перечень должников опубликовал Нафтогаз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок газа: что нового появилось для потребителей

Чтобы успешно начать отопительный сезон, производители тепла должны иметь расчеты не менее 90%. Если минимально допустимый уровень расчетов не удается обеспечить, то нужно заключить с Нафтогазом договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ или согласовать график погашения задолженности до 2021 года.

В осенне-зимний период газ для населения подорожает. В то же время цена будет оставаться самой низкой за 5 лет.