Предупредили о срыве отопительного сезона: кто останется без тепла

Украинцы рискуют остаться без тепла зимой. Отопление могут включить позже из-за долгов 98 производителей тепла.
Проблемы со стартом отопительного сезона угрожают жителям 60 городов. Соответствующий перечень должников опубликовал Нафтогаз.
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Чтобы успешно начать отопительный сезон, производители тепла должны иметь расчеты не менее 90%. Если минимально допустимый уровень расчетов не удается обеспечить, то нужно заключить с Нафтогазом договор о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ или согласовать график погашения задолженности до 2021 года.
В осенне-зимний период газ для населения подорожает. В то же время цена будет оставаться самой низкой за 5 лет.
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