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пятница, 04 сентября 2020 12:47

Газ для украинцев подорожает

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Газ для украинцев подорожает
Население рассчитывается за газ по рыночным, а не коррупционными ценам. Фото: pexels.com

В осенне-зимний период газ для населения подорожает. В то же время цена будет оставаться самой низкой за 5 лет.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за 5 лет в августе-сентябре имеем самые низкие цены на газ. Конечно, будет естественный рыночный рост. Но это будет самая низкая цена на газ за последние годы", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, население рассчитывается за газ по рыночным, а не коррупционными ценам.

С 1 августа заработал рынок газа. Украинские домохозяйства могут выбирать компанию, которая будет поставлять энергоресурс. Ранее цену голубого топлива для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.

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