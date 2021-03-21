Правительство выделило деньги для местных бюджетов

Выделенные деньги надо сначала направить на улучшение социальной инфраструктуры и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц. Фото: pixabay

Правительство решило выделить местным бюджетам почти 1,7 млрд грн на проекты в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления страны.

На этой неделе Кабмин в целом принял ряд решений для развития регионов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, выделенные деньги надо сначала направить на улучшение социальной инфраструктуры и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство обещает возобновить помощь бизнеса из-за карантина

"Также мы утвердили порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины. Речь идет о 13,44% акциза - это дополнительные 1,2 млрд грн только за первые 2,5 месяца года. Отдельно местные бюджеты получат субвенцию и на развитие спортивной инфраструктуры. В первую очередь это касается объектов, предназначенных для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных. на программу предусмотрено 500 млн гривен ", - пояснил премьер.

Правительство увеличило количество предприятий и работников, которые смогут получить государственные выплаты по частичной безработице.