Правительство предлагает новый налог для айтишников

В Кабмине говорят о создании IT-индустрии

Министерство цифровой трансформации предлагает изменить налогообложение для IT-компаний.

Заместитель министра Александр Борняков заявил, что ведомство предлагает ввести единый налог в размере 4–7% для юридических лиц без ограничения обращения.

"Согласно этому режиму, юридические лица – экспортеры услуг будут платить единый налог и будут налоговым агентом для сотрудника, оплачивая ЕСВ с двух минималок и военный сбор", – объяснил чиновник.

Предлагается, что перейти на "IT-налог" смогут компании, у которых:

более 10 сотрудников;

доля экспорта в прибыли – более 75%;

доля зарплатного фонда в себестоимости – более 75%;

средняя зарплата – не менее пяти минимальных зарплат.

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Введение IT-налога создаст легальные условия труда для отрасли и позволит буквально создать индустрию, в которой будут работать не 200 тыс. юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании, говорят в правительстве.

В январе 2020 года в Украине планируют запустить электронные паспорта, права, техпаспорта и страховку.