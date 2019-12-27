Е-паспорт и права: в Минцифры заявили об амбициозных планах на 2020

"Я хочу, чтобы государство минимально регулировало бизнес, надеюсь, так и будет". ФОТО: Facebook-страница Свободная. Образовательная платформа

В январе 2020 году в Украине планируют запустить электронные паспорта, права, техпаспорта и страховку.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью журналу НВ.

Наготове - студенческие и ученические билеты, пенсионное удостоверение.

"Через год люди будут ездить страной со смартфоном и без единого документа", - заявил министр.

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Подлинность документов будет проверять система QR-кодов.

Для работников и работниц сферы бизнеса в ближайшее время появятся процедуры открытия и закрытия предприятий, уплата налогов, сообщение об изменении статуса их компании, "всевозможные антирейдерские штучки".

"Я хочу, чтобы государство минимально регулировало бизнес, надеюсь, так и будет".

16 декабря в Украине началось тестирование приложения "Действие". Испытать его пожелали почти 60 000 граждан Украины. В течение 5 дней каждый желающий мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов до цифрового удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. Период тестирования продлится в течение месяца. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить возможные недостатки.