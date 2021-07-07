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среда, 07 июля 2021 14:47

Потратили более триллиона — посчитали доходы украинцев

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За первые три месяца года украинцы заработали более 900 млн грн. Потратили за этот период более триллиона, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко
  Больше всего своего дохода украинцы потратили на приобретение товаров и услуг
Больше всего своего дохода украинцы потратили на приобретение товаров и услуг

Также с начала года украинцы преувеличили свои расходы на 100 млрд грн.

Основным источником дохода была заработная плата. А еще деньги украинцам приносила государственная помощь и прибыль от собственности, пишет ТСН.

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Больше всего своего дохода украинцы потратили на приобретение товаров и услуг.

В мае этого года средняя зарплата украинцев была 13 499 грн. Это на 28,1% больше платы год назад. В 2020-м она составляла 10 542 грн, сообщает Госстат.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае составила 13 499 грн. Это в 2,3 раза выше минимальной - 6 тыс. грн.

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Дата
07
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