Последствия апрельских морозов: дешевых ягод не будет

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2358
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1098
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 765
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1467
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 441
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 621
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3987
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
5
5
4
6
10
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Показали самые популярные наборы продуктов к Пасхе
Показали самые популярные наборы продуктов к Пасхе
Как украинцы готовятся к Пасхе
Как украинцы готовятся к Пасхе
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1098
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 765
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2286
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3987
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 243
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 12:33

Последствия апрельских морозов: дешевых ягод не будет

  Комментировать
Последствия апрельских морозов: дешевых ягод не будет
Резкое похолодание пришлось на период цветения абрикос и вишен. Фото: Елена Луценко

Дожди и холод помешали ранним косточковым и ягодам. Поэтому черешни и клубника в этом году будут стоить дорого.

"Зима была холодная в этом году. Апрель тоже. Много всего вымерзло. Будет плохой урожай фруктов. Сейчас даже проблема найти пчелу", - рассказал Апостроф TV садовник Александр Колодяжный.

"В этом году сложились уникальные погодные условия, которые задержали посевную кампанию. Почему? Потому что не было тех эффективных температур, которые нужны чтобы растения нормально взошли, - рассказал доктор сельскохозяйственных наук Виктор Вергунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда появится дешевая клубника

Несмотря на апрельские заморозки и недостаточную увлажненность почвы, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует в этом году едва ли не лучший урожай за всю историю Украины.

Заморозки испортят деревья, которые зацвели - черешню, вишню, абрикос. Плодов не будет. Некоторые из садоводов пытаются спасти ситуацию и разжигают у деревьев солому. Пускают на них дым, чтобы не вымерзли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последствия апрельских морозов: дешевых ягод не будет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 19179
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 15201
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 11700
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 9999
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 13 Просмотров: 5940
Экономика
Украинцам откроют данные земельного кадастра
Украинцам откроют данные земельного кадастра Просмотров: 9
Субсидии будут нужны 95% украинцев
Субсидии будут нужны 95% украинцев Просмотров: 396
НАБУ завершило расследование касательно "трубы Медведчука"
НАБУ завершило расследование касательно "трубы Медведчука" Просмотров: 315
Каждый пятый не собирается на пенсию - исследование
Каждый пятый не собирается на пенсию - исследование Просмотров: 315
Нацбанк снизил курс доллара
Нацбанк снизил курс доллара Просмотров: 288
Больше всего комментируют
17
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
13
Зеленский возмутил фразой о СССР
3
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
На нашей земле решается будущее Европы - Зеленский о вступлении Украины в ЕС
2
Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине
Голосов: 26448
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть