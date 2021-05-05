Последствия апрельских морозов: дешевых ягод не будет

Резкое похолодание пришлось на период цветения абрикос и вишен. Фото: Елена Луценко

Дожди и холод помешали ранним косточковым и ягодам. Поэтому черешни и клубника в этом году будут стоить дорого.

"Зима была холодная в этом году. Апрель тоже. Много всего вымерзло. Будет плохой урожай фруктов. Сейчас даже проблема найти пчелу", - рассказал Апостроф TV садовник Александр Колодяжный.

"В этом году сложились уникальные погодные условия, которые задержали посевную кампанию. Почему? Потому что не было тех эффективных температур, которые нужны чтобы растения нормально взошли, - рассказал доктор сельскохозяйственных наук Виктор Вергунов.

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Несмотря на апрельские заморозки и недостаточную увлажненность почвы, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует в этом году едва ли не лучший урожай за всю историю Украины.

Заморозки испортят деревья, которые зацвели - черешню, вишню, абрикос. Плодов не будет. Некоторые из садоводов пытаются спасти ситуацию и разжигают у деревьев солому. Пускают на них дым, чтобы не вымерзли.