Когда появится дешевая клубника

Сезон клубники в этом году задерживается на 2 недели из-за холодной весны. Фото: Елена Луценко

Килограмм клубники в среднем продают по 200 грн. Сезон ягоды в этом году задерживается на две недели. Причина - холодная весна.

"Есть стереотип, что ранняя ягода опасна из-за высокого содержания нитратов. Это неправда. Ягоды, выращенные в теплицах, безопасны. Они ранние, выращенные в искусственной среде. Перед тем, как отправлять в супермаркеты, производитель должен предоставить целую кипу бумаг о том, что ягода безопасна. У профессиональных производителей используют биопрепараты, качественную химию", - рассказала на hromadske.radio аналитик ассоциации "Ягодоводство Украины" Мария Лакеева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сезон ягод впереди: какие и сколько их должно быть в рационе

Кроме импортной, на рынках уже появилась украинская клубника с парников, добавила Лакеева. Цены стартуют от 100 грн. В этом году в Украине ожидают хороший урожай черешен.

На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.