Посчитали, сколько земли находится в государственной собственности

Сейчас в государственной собственности находится 750 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Ранее было 10 млн га земли.
"Что, собственно, с этими 750 тысячами гектарами земли мы будем делать? Есть два видения развития этих событий. Первое - это дальнейшая бесплатная приватизация. Второе видение - сохранение на балансе государства соответствующих земель и их реализация через электронные земельные аукционы ", - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на форуме" Украина 30. Земля ".
В 2018-2019 годах местным общинам передали 1,7 млн га, в 2020-2021 годах - 2,3 млн га.
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В Украине насчитывается 41,3 млн га сельскохозяйственных угодий. Из них пашня - 33 млн га, пастбища - 5,3 млн га, сенокосы - 2,3 млн га, многолетние насаждения - 852 тыс. га, залежи - 166 тыс. га, парники - 1,28 тыс. га, сообщает Минагрополитики.
18 мая Верховная Рада поддержала законопроект №2195. Он предусматривает продажу участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. "За" проголосовали 272 народных депутата.
Торги государственной землей будут проходить только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены из любой точки мира.
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