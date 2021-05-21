Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них

Посевная кампания в Украине продолжается. Погода в этом году дает возможность засеять все запланированные площади, рассказал Gazeta.ua директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

На какой урожай можно надеяться в этом году?

Погодные условия зимой были лучше, чем в прошлом году. Поэтому есть основания надеяться на хороший урожай озимых культур. По зерновым ожидаем где-то третий показатель урожая за всю историю Украины - 70,7 миллиона тонн зерновых. Это меньше, чем 2019-го. Тогда был рекорд -75 миллионов тонн. Но больше, чем в 2020 году — 65 миллионов. Иметь лучший урожай за всю историю озимой пшеницы - ожидается 28,5 миллиона тонн. В прошлом году было 24,6 миллиона. По другим культурам ожидается наибольший прирост по масличных культурах, в частности по подсолнечнику - на 8,5%. Также может быть небольшой прирост по сахарной свекле - 2,5%, кукурузе - 4,5%. Автор: Елена Луценко Погодные условия зимой были лучше, чем в прошлом году. Поэтому есть основания надеяться на хороший урожай озимых культур

Как изменилась структура посевных площадей?

Изменение посевных площадей - непростой процесс. Они изменяются под влиянием серьезных обстоятельств. В прошлом году вымерзла часть озимых, поэтому участки пересевались яровыми зерновыми, подсолнечником. В этом году озимые культуры сохранились, погода была благоприятная. Площади яровых культур несколько уменьшатся против 2020 года, за счет восстановления посевов озимых. Сельскохозяйственные земли в Украине в основном засеянные зерновыми. Они занимают 15,5 миллиона гектаров в 2021 году. В частности, озимой пшеницей засеяли 6,7 миллиона гектаров. Это наиболее распространенная у нас культура. На втором месте подсолнечник - 6,4 миллиона гектаров. На третьем кукуруза - 5,3 миллиона гектаров. Далее следуют ячмень - 2,4 миллиона, соя - 1,4, рапс - один миллион гектаров. Картофель занимает 1,3 миллиона. Другие культуры выращиваются на меньших площадях. В частности, меньше земли занимает рис - 10 500 гектаров. Автор: Елена Луценко Сельскохозяйственные земли в Украине в основном засеянные зерновыми

Учтут аграрии потребности населения, несмотря на рост цен на основные продукты - крупы, масло, сахар? Увеличат площади подсолнечника, гречки, сахарной свеклы?

Гречки в этом году посеют 78800 гектаров. В прошлом году было - 78,6. Где-то ситуативно может быть увеличение площади под подсолнечник и сахарную свеклу. Но это будут небольшие участки, потому что аграрии готовятся к посеву гораздо раньше, чем появляются текущие вызовы повышение цен и спроса. В этом году введена экспериментальная система поддержки производства нишевых культур. На примере гречки будут выплачиваться дотации. А это не лучшая форма, потому что гречка не относится к продукту первой необходимости. Но в принципе, как инструмент влияния на рынок, дотации могут иметь место. Насколько аграрии откликнутся на предложение правительства, жизнь покажет. Посев гречки еще не закончился. Планирование посевов происходит осенью. Площади озимых более или менее стабильны, а вот с яровыми могут быть перепланировки. Просо, горох, сорго могут заменять друг другом. В рыночных условиях все зависит от договоров, заключаемых к посевной. Еще погодные условия влияют. Плюс есть давление доходности и рентабельности культур. Например, гречка в прошлом году имела более 60% рентабельности, а в 2019 году - 6,6%. В 2018 она вообще была убыточной. Влияют также меры, которые правительство принимает. Рыночная ситуация - как с подсолнечным маслом. Урожай в других странах также имеет значение для увеличения нашими аграриями площадей под проблемные культуры. Автор: Елена Луценко Урожай подсолнуха в этом году ожидается достаточно высокий. Поэтому осенью масло может подешеветь

Ограничения экспорта подсолнечника - это действенная мера? Повлияет на цены?

У нас очень мало экспортируется семян подсолнечника, в основном это масло. Сейчас действуют ограничения на экспорт именно семян. В свое время была введена экспортная пошлина и это способствовало тому, что Украина стала первым в мире экспортером масла, а не семян подсолнечника. Были построены дополнительные маслоэкстракционные предприятия. В этом плане где-то эти инструменты работают. Что касается объема производства, есть долгосрочные стратегии. Что касается цен, если мы запретим экспорт, то это может работать небольшой период времени. Потому что никто же не толкает в шею производителя сразу продавать масло. Оно может определенное время сохраняться на складе. Все зависит от объемов. По крайней мере есть много способов обойти запрет, чтобы продать дороже. Касаемо рыночному соответствию этих методов, то их можно считать антирыночными. В Украине практически не используются такие рыночные методы как товарные интервенции, залоговые закупки. Относительно масла никто и не ожидал такого значительного подорожания. Хотя прогнозы по урожаю подсолнечника были не очень хорошие в прошлом году. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекордно подешевел популярный овощ

Готовы ли аграрии выращивать больше овощей?

Производство овощей ожидается на 2% меньше, чем в прошлом году. Площади уменьшатся на 10 тысяч гектаров в этом году. В прошлом году часть овощей посеяли на месте озимых, которые погибли. В 2020 овощами было засеяно больше, чем в позапрошлом году. В этом году возвращаемся к уровню 2018 года. Томаты, огурцы, капуста, свекла, перец, укроп, морковь, редька - основные овощные культуры в Украине. Общий объем будет меньше за счет ранних овощей, потому что весна была затяжная. Других будет примерно на уровне прошлого года. Автор: Елена Луценко Получим лучший урожай озимой пшеницы за всю историю. Ожидается 28,5 миллионов тонн

Какие цены ожидаются в этом году на аграрную продукцию?

В прошлом году существенно выросли закупочные цены на зерновые культуры, в связи с плохими прогнозами в мире по этим культурам, уменьшением валового урожая. Динамика января-апреля 2021 показывает, что рост цен еще происходит умеренными темпами. Все зависит от урожая в мире. Украинский рынок зависит от мировых цен, он достаточно сильно интегрирован. Мировые цены на продовольствие продолжают расти. Соответственно продукты будут дорожать и в Украине. В первую очередь это касается масла и сахара. Урожай в этом году ожидается достаточно высокий. Поэтому осенью эти продукты могут подешеветь.

Аномально холодная весна не помешала плодово-ягодным культурам. Садоводы предполагают, что прохладный март и первая половина апреля могли хорошо сказаться на растениях. Они исходили из зимнего периода постепенно. Главное, чтобы не было отрицательных температур. Ягодный сезон уже начался и вступает в активный период. Если погода не принесет нежелательных для фермеров сюрпризов, то количество собранной ягоды будет в разы превышать прошлогодний урожай. Это повлияет на цены.