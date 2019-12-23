Посчитали, сколько стоят фрукты к праздничному столу

В этом году купить набор фруктов к новогоднему столу стоит на 10% дороже, чем в прошлом году.

Преимущественно в цене выросли яблоки и груши. Их подорожание не удалось компенсировать проседания цены на виноград, пишет "Шувар-Інфо".

Автор: info.shuvar.com За год яблоки подорожали почти вдвое.

За год яблоки подорожали почти вдвое. Груши стоят минимум в 1,5 раза дороже. Виноград по сравнению с прошлым годом подешевел на 20-30%.

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Стоимость экзотических и цитрусовых по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Некоторые позиции подорожали на 2-5%. В то же время трейдеры ожидали, что цены упадут из-за укрепления гривны.

В среднем накрыть новогодний стол для семьи из четырех человек в этом году обойдется 1620 грн. Это на 5,6% больше, чем было в прошлом году.