Посчитали реальные зарплаты украинцев

Киевляне получают наибольшую зарплату в Украине — 20 тыс.грн. Фото: Елена Луценко

Средняя зарплата в Украине составляет 13 612 грн. За год она повысилась на 18,9%. Это в 2,3 раза выше минимальной зарплаты. Она сейчас составляет 6 тыс. грн.

На 9,5% повысились реальные зарплаты украинцев в марте по сравнению с прошлым годом. По сравнению с февралем в этом году зарплата выросла на 8,5%, сообщает Госстат.

В Черновицкой, Донецкой и Тернопольской областях заработки повысились больше всего. В среднем на 30% в каждой из областей.

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Самые высокие зарплаты получают жители столицы. В среднем — 20 тыс. грн. Наименьшую зарплату в месяц зарабатывают в Житомирской области — 10 тыс. грн.

В апреле работодатели предлагают немало вакансий удаленной работы и с гибким графиком. Максимальные зарплаты стартуют от 65 тыс. грн.