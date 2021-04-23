Кому предлагают зарплату 100 тыс. грн: пятерка вакансий

Ищут кандидатов с соответствующим опытом работы. Фото: pixabay.com

В апреле работодатели предлагают немало вакансий удаленной работы и с гибким графиком. Максимальные зарплаты стартуют от 65 тыс. грн. Ищут кандидатов с соответствующим опытом работы, которые являются профессионалами в своей сфере, умеют организовать рабочий процесс.

Собрали пятерку вакансий с зарплатой от 100 тыс. грн.

Директор по продажам

Требования: опыт работы в производственных, экспортно-ориентированных компаниях от 5 лет. Знание рынка США, английского языка не ниже уровня Advanced. Зарплата от 120 тыс. грн. Обещают регулярно пересматривать выплаты, сообщает robota.ua.

Дизайнер картонной упаковки

Требования: знание CAD-программ, опыт работы - минимум 3 года. Хороший уровень письменного и устного английского языка. Зарплата 100 тыс. грн.

Главный инженер-конструктор

Компания занимается производством и ремонтом плавильного, нагревательного оборудования, систем охлаждения. Кандидаты должны иметь высшее техническое образование, профессионально владеть программой "Компас-3D", а также другими системами автоматизированного проектирования. Опыт работы не менее 5 лет. Зарплата - 200-250 тыс. грн.

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Менеджер по работе с клиентами

Работника ищет международная компания, работающая в сфере продаж и маркетинга на различных рынках. Требования: немецкий язык - свободно; опыт работы от полугода, умение продавать. Зарплата - 100 тыс. грн. Обещают дополнительные бонусы.

Пилот вертолета Ми-8

Требования: высшее или среднее специальное образование по летной специальности, наличие лицензии пилота гражданской авиации, владение английским языком. Обещают зарплату 154 -411 тыс. грн (в зависимости от профессионального уровня).

Наиболее востребованными специальностями от начала 2021 года есть водители, продавцы, грузчики.