Посчитали, какие продукты подорожали больше всего

За первое полугодие мясные и рыбные продукты подорожали от 1 до 9%. Фото: ubr.ua

За первое полугодие текущего года больше всего подорожали мясные и рыбные продукты. Незначительно подешевели сало и яйца.

"За первое полугодие 2018 года говядина подорожала на 9%, рыба мороженая - на 6%, свинина и вареные колбасы - на 5%, курица в тушке и филе - на 1%. По сравнению с началом года говядина прибавила в цене 10 гривен за килограмм, свинина - 5 гривен, мороженая рыба и колбаса вареная - 4 гривны, филе курицы и курица в тушке - 1 гривну", - написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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На конец июня говядину в среднем продавали по 124 грн/кг, свинину - 114 грн/кг, филе курицы - 90 грн/кг. Килограмм вареной колбасы стоил 87 грн, рыбы - 70 грн, бройлера - 55 грн.

"Сало и яйца подешевели на 1 и 5 гривен соответственно. В среднем килограмм сала на конец июня стоил 68 гривен. Десять яиц - 22 гривны", - подытожил Дорошенко.

По сравнению с началом года, сливочное масло добавило в цене 5,5 грн за кг, сметана - 1 грн, молоко - 20 коп. за л. Мягкий сыр подешевел на 1,1 грн за кг.