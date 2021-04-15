Получить субсидию станет сложнее: что изменится

Изменятся правила получения субсидий. Фото: РБК

Кабинет министров Украины принял постановление, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий.

Цель такого постановления - эффективное и рациональное использования бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Теперь для получения государственной социальной поддержки для населения предполагается:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния - учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается

ужесточить требования при назначении субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

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Украинцы задолжали более 81 млрд грн за коммунальные услуги, по данным Государственной службы статистики. Больше всего за газ, теплоснабжение и горячую воду. Данные есть актуальными на 1 февраля.