Получить субсидию станет сложнее: что изменится

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 360
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 549
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 495
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1620
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4392
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
6
7
3
5
5
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 558
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1152
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 801
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 855
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 01:02

Получить субсидию станет сложнее: что изменится

  Комментировать
Получить субсидию станет сложнее: что изменится
Изменятся правила получения субсидий. Фото: РБК

Кабинет министров Украины принял постановление, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий.

Цель такого постановления - эффективное и рациональное использования бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Теперь для получения государственной социальной поддержки для населения предполагается:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния - учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается

ужесточить требования при назначении субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 42% украинцев, которые имеют работу, остаются при этом бедными

Украинцы задолжали более 81 млрд грн за коммунальные услуги, по данным Государственной службы статистики. Больше всего за газ, теплоснабжение и горячую воду. Данные есть актуальными на 1 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Получить субсидию станет сложнее: что изменится». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 9297
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 9117
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8100
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 7272
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 31 Просмотров: 7272
Экономика
Цены снизились вдвое: куда украинцы едут на отдых
Цены снизились вдвое: куда украинцы едут на отдых Просмотров: 900
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
6
 Просмотров: 441
Какие продукты с начала года подорожали больше всего
Какие продукты с начала года подорожали больше всего Просмотров: 81
Когда можно подать заявку на получение "карантинных" 8 тыс. грн
Когда можно подать заявку на получение "карантинных" 8 тыс. грн Просмотров: 126
Кабмин назначил председателя налоговой. Также дал должность Милованову
Кабмин назначил председателя налоговой. Также дал должность Милованову Просмотров: 594
Больше всего комментируют
31
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 26376
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть