Польша упростит трудоустройство для украинцев

В Польше анонсировали упрощение трудоустройства для украинцев.

"Мы хотим, чтобы иностранцы легко могли приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно в профессиях, где нам не хватает рабочей силы. Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них мало рабочих рук, чтобы работать не только в таких отраслях, как торговля и строительные услуги, но и в других сферах, таких как ІТ", - сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, пишет dziennik.

Автор: Елена Луценко Планируется сократить время получения разрешения на работу и уменьшить формальности

Национальный план реконструкции будет включать содействие трудоустройству иностранцев. Это должно восполнить дефицит на польском рынке труда. Планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время відачи разрешения и уменьшить формальности. Процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы.

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Работодатели весьма положительно оценивают работников из Украины и Беларуси, подчеркнула Михалек.

За год карантина в Польшу переехало 100 тыс. украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь польского управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк. Из них 40 тыс. планирует остаться жить в этой стране.