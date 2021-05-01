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суббота, 01 мая 2021 21:10

Шокировали количеством украинцев, которые за время карантина переехали в Польшу

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Шокировали количеством украинцев, которые за время карантина переехали в Польшу
Украинцы в Польше зарабатывают в среднем 30000-35000 тыс грн Фото:warszawa.info

За год карантина в Польшу переехало 100 тысяч украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь польского управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

"Из 100 тысяч человек, 40 тысяч человек прибыли в Польшу с целью постоянного места жительства только с января по апрель текущего года", — сообщил пресс-секретарь управления по делам иностранцев.

Украинцы в большинстве работают на неквалифицированных работах. Средняя зарплата составляет здесь 30000-35000 тыс грн.

"Все чаще украинцы отходят от того, что ищут работу с жильем. Сейчас в большинстве приезжает с перспективой, что в будущем перевезут семью. Польша заинтересована именно в семьях. Ведь. Это не заробитчане. Это люди, которые в будущем здесь будут покупать жилье, рожать детей", - говорит директор кадрового агентства Анджей Пясковский.

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Украинцы, которые несколько лет живут в Польше говорят, что жить здесь выгоднее.

"Когда я еду в Украину, меня шокируют цены. Продукты питания там очень высокие. За два года жизни здесь, оба с женой работаем. Женщина-на стерилизации оборудования в больнице, я на заводе. И хощ еще есть съемное жилье, но можем позволить и поехать с детьми в путешествие и одеться. С женщиной на двоих имеем около 40 тысяч гривеь. Этих денег нам хватает", - говорит Александр Шимко из Киева. Он с женой и двумя детьми живут в Варшаве.

По состоянию на апрель в Польше зарегистрировано 725 173 иностранца. Это на 11,3% больше, чем было в апреле 2020 года. Из них 59,4% являются наемными работниками, 3% занимаются предпринимательской деятельностью, а остальные заняты другими формами занятости, например, работающие по гражданским договорам или в виде временной работы. 73,4% из всех иностранцев, постоянно проживающих в Польше, составляют граждане Украины

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