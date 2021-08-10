Пол миллиона украинцев не смогут получить пенсию

На пенсию не смогут претендовать украинцы, которые были трудоустроены неофициально.
Минсоцполитики разрабатывает законопроект для решения этой проблемы.
"У полумиллиона людей не будет необходимых 15 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда. Будем продвигать его дальше", - об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".
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Еще одна возможная проблема будущих пенсионеров - это недобор стажа за неполную занятость, добавила Лазебная. Такая форма занятости распространена в Украине. Это позволяет официально платить сотруднику меньшую зарплату и меньшие налоги с нее. Это может привести к массовому недобору стажа.
Чтобы получить минимальную пенсию в Украине, нужно иметь пять лет трудового стажа. Максимальные выплаты получат люди с полным стажем.
Государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%. Людям с 15-летним стажем - страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле. Людям со стажем от пяти лет - помощь от государства для обеспечения прожиточного минимума. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.
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