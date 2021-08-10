Пол миллиона украинцев не смогут получить пенсию

На пенсию не смогут претендовать украинцы, которые были трудоустроены неофициально.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Возможная проблема будущих пенсионеров - это недобор стажа за неполную занятость

Минсоцполитики разрабатывает законопроект для решения этой проблемы.

"У полумиллиона людей не будет необходимых 15 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда. Будем продвигать его дальше", - об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пенсионную реформу постоянно откладывают. Этим углубляют кризис" - экономист

Еще одна возможная проблема будущих пенсионеров - это недобор стажа за неполную занятость, добавила Лазебная. Такая форма занятости распространена в Украине. Это позволяет официально платить сотруднику меньшую зарплату и меньшие налоги с нее. Это может привести к массовому недобору стажа.

Чтобы получить минимальную пенсию в Украине, нужно иметь пять лет трудового стажа. Максимальные выплаты получат люди с полным стажем. Государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%. Людям с 15-летним стажем - страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле. Людям со стажем от пяти лет - помощь от государства для обеспечения прожиточного минимума. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.