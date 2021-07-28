Какие пенсии будут у украинцев без стажа - объяснение Минсоцполитики

Чтобы получить минимальную пенсию в Украине, нужно иметь пять лет трудового стажа. Максимальные выплаты получат люди с полным стажем.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Пенсии выросли на 300 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет

"Государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40 процентов, людям с 15-летним стажем - страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле. Людям со стажем от пяти лет - помощь от государства для обеспечения прожиточного минимума", - рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

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С 1 января начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. Пенсии выросли на 300 грн для пенсионеров от 65 лет. Со стажем 30 лет для женщин и 35 - для мужчин. Они теперь получают 2400 грн. Повышение произошло после роста минимальной зарплаты в Украине. 1 декабря 2021 года будет ее очередное повышение и пенсии вырастут до 2600 грн.

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. В Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области 2,9 тыс. грн. Это указано в данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте. Там опубликовали средние пенсии в областях Украины.