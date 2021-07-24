Где в Украине платят самые большие пенсии

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн.
В Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области 2,9 тыс. грн. Это указано в данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте.
Там опубликовали средние пенсии в областях Украины.
Киев – 5,1 тыс. грн;
Черниговская область – 3,39 тыс. грн;
Черновицкая область – 3 тыс. грн;
Черкасская область – 3,3 тыс. грн;
Хмельницкая область – 3,5 тыс. грн;
Херсонская область – 3,2 тыс. грн;
Харьковская область – 3,8 тыс. грн;
Тернопольская область – 2,9 тыс. грн;
Сумская область – 3,4 тыс. грн;
Ривненская область – 3,1 тыс. грн;
Полтавская область – 3,7 тыс. грн;
Одесская область – 3,6 тыс. грн;
Николаевская область – 3,5 тыс. грн;
Львовская область – 3,2 тыс. грн;
Луганская область – 4,5 тыс. грн;
Кировоградская область – 3,3 тыс. грн;
Киевская область – 3,8 тыс. грн;
Ивано-Франковская область – 3,2 тыс. грн;
Запорожская область – 4 тыс. грн;
Закарпатская область – 3 тыс. грн;
Житомирская область – 3,3 тыс. грн;
Донецкая область – 4,9 тыс. грн;
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Днепропетровская область – 4,2 тыс. грн;
Волынская область – 3,1 тыс. грн;
Винницкая область – 3,1 тыс. грн.
На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих. Это касается выплат, назначенных до 1 марта 2018. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с надбавками, повышениями и доплатами составляет 3854 грн.
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