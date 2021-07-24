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суббота, 24 июля 2021 20:40

Где в Украине платят самые большие пенсии

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Где в Украине платят самые большие пенсии
В Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области 2,9 тыс. грн. Фото: "Економічна правда"

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн.

В Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области 2,9 тыс. грн. Это указано в данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте.

Там опубликовали средние пенсии в областях Украины.

Киев – 5,1 тыс. грн;

Черниговская область – 3,39 тыс. грн;

Черновицкая область – 3 тыс. грн;

Черкасская область – 3,3 тыс. грн;

Хмельницкая область – 3,5 тыс. грн;

Херсонская область – 3,2 тыс. грн;

Харьковская область – 3,8 тыс. грн;

Тернопольская область – 2,9 тыс. грн;

Сумская область – 3,4 тыс. грн;

Ривненская область – 3,1 тыс. грн;

Полтавская область – 3,7 тыс. грн;

Одесская область – 3,6 тыс. грн;

Николаевская область – 3,5 тыс. грн;

Львовская область – 3,2 тыс. грн;

Луганская область – 4,5 тыс. грн;

Кировоградская область – 3,3 тыс. грн;

Киевская область – 3,8 тыс. грн;

Ивано-Франковская область – 3,2 тыс. грн;

Запорожская область – 4 тыс. грн;

Закарпатская область – 3 тыс. грн;

Житомирская область – 3,3 тыс. грн;

Донецкая область – 4,9 тыс. грн;

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Днепропетровская область – 4,2 тыс. грн;

Волынская область – 3,1 тыс. грн;

Винницкая область – 3,1 тыс. грн.

На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих. Это касается выплат, назначенных до 1 марта 2018. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с надбавками, повышениями и доплатами составляет 3854 грн.

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Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
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