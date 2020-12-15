Поэт и модельер обуви: каких необычных специалистов ищут на рынке труда

Часто кандидатов на должности ищут именно среди студентов. Фото: unsplash

В начале зимы среди необычных предложений работы разместили вакансии игрового гида, декоратора свадебных платьев и вокалиста караоке.

Промониторили рынок аналитики robota.ua.

Game-master, игровой гид в Legendary Quest

Квест-рум объявляет конкурс на должность. Вакансия подойдет студентам, обучающимся актерскому мастерству. Обязанности: проведение игры по сценарию в прямом эфире; подготовка оборудования и снаряжения к работе; соблюдение стандартов во взаимодействию с оператором; четкое выполнение команд оператора и игроков; помощь перезапуска игровой зоны для следующей игры.

Декоратор свадебных платьев в MB SR

Швейное производство ищет профессионального декоратора на частичную занятость: 2-3 дня в неделю, с возможностью перехода на полную ставку. Опыт профессиональным декоратором обязателен. Обязанности: декорировать женскую одежду из легких тканей бисером, жемчугом.

Модельер обуви в "Ортотоп"

Медицинский протезно-ортопедический центр приглашает в команду. Требования: умение моделировать обувь на ПК.

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Актер крупного телосложения в Unicorn Media

PR-агентство открывает вакансию для талантливых актеров, которые хотят участвовать в съемках учебных и развлекательных видеороликов. Требования к кандидатам: экзотическая внешность, талант, харизматичность и привлекательность.

Вокалист караоке в CULT Comedy Hall

Специализированная стендап-площадка приглашает в команду. Обязанности: знание и умение использовать/настраивать звукотехническое оборудование; проведение караоке вечера, поддержка праздничного настроения; помощь гостям в выборе и исполнении песни.

Поэт (pop/rock/shanson) в New Sound

Студия звукозаписи приглашает в команду. Если кандидат - профессиональный поэт, с большим опытом написания текстов для песен, работодатель предлагает удаленную сотрудничество. Обязанности: писать тексты песен по заданию, которое дает заказчик.

Эмальер

Ювелирное предприятие приглашает на постоянную работу. Обязанности: нанесение художественной эмали на ювелирные изделия. Требования: опыт работы, порядочность, знание технологического процесса, исполнительность, хорошее зрение, хорошая моторика пальцев рук.

Больше всего уменьшилось количество вакансий в сфере общепита: официанты, повара, бариста, продавцы пива. А также невостребованными стали сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.