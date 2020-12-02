Подготовка к празднику: сколько стоит украсить дом и нарядится супергероем

Купить искусственную елку можно в среднем за 820 грн. Фото: unsplash

Искусственную елку можно купить в среднем за 820 грн и украсить винтажными игрушками по 50-300 грн за набор. Костюм супергероя обойдется в 425 грн.

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Купить искусственную елку можно в среднем за 820 грн, однако есть варианты и в 8500 грн. Цена зависит от производителя, размера и материалов.

Украсить елку советуют винтажными украшениями. Наборы продают в диапазоне 50-300 грн. Гирлянду можно приобрести в среднем за 300 грн.

"Дополнит праздничный антураж рождественский венок из шишек и еловых веток. Он будет хорошо выглядеть как на двери, так и на любом другом видном месте. Рассчитывайте на среднюю цену в 380 грн", - советуют украинцам.

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Купить костюм и попробовать себя в роли любимого персонажа стоит в среднем 425 грн.

Рейтинг костюмов, которые можно чаще встретить в продаже выглядит так:

1. Супермен - 270 грн

2. Человек-паук - 500 грн

3. Бэтмен - 380 грн

4. Харли Квинн - 550 грн

"Даже в предпраздничной суете стоит помнить о главном - безопасность ваших покупок и сделок. Отказывайтесь от слишком привлекательных предложений и не соглашайтесь на предоплату", - советуют эксперты.

Как распознать фиктивные скидки, но не вернуться с шопинга с пустым кошельком, рассказали эксперты по личным финансам. Если люди планируют определенные покупки, они должны ориентироваться в ценах. Знать, сколько товар стоит в обычный день. Бывает так, что стоимость поднимают вдвое, затем ставят "скидку" 50%. И мы покупаем вещи по той же цене, которая была изначально.