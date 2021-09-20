Подешевели овощи, крупы и сахар

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 108
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1008
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1530
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29412
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1710
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3330
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23742
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1890
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4167
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 108
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2430
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1107
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 738
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 171
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
понедельник, 20 сентября 2021 18:58

Подешевели овощи, крупы и сахар

  Комментировать
Подешевели овощи, крупы и сахар
Минагрополитики заметило незначительное снижение цен на крупы. Фото: poltava.to

В Украине за последний месяц снизились цены на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

Об этом сообщает Министерство агрополитики и продовольствия со ссылкой на данные областных госадминистраций.

"Относительно прошлого месяца на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом - на 14%. За прошлый месяц потеряли в цене морковь - 25%, 24% - свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему за границей продукты стоят дешевле - объяснение экономиста

По сравнению с прошлым месяцем незначительно снизились цены на крупы: ячменная (-1%), гороховая (- 3%), кукурузная (-1%).

Сахар также подешевел на 3% за последний месяц.

Молоко высшего сорта и мясо кур изменилось в цене на 3%, мясо крупного рогатого скота на 6% и свинины на 7%. Цены на подсолнечное масло не выросли.

"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", - сообщили в министерстве.

С начала 2021 года в Украине значительно подорожали продукты. Больше всего выросли цены на овощи, подсолнечное масло и сахар.

В сравнении с декабрем 2020-го лук подорожал на 107,8% до 10,6 грн/кг, морковь - на 71,5% до 10,3 грн/кг, свекла - на 72,4% до 9,3 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 грн/л, сахар на - 37,3% до 28,7 грн/кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подешевели овощи, крупы и сахар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 10062
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 8091
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5382
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 5229
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 4752
Экономика
Участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ - "Октагон-Аутдор"
Участники рынка и общество поддержали нас в борьбе с рейдерами из СБУ - "Октагон-Аутдор" Просмотров: 126
Доллар и евро подорожали: курс от НБУ
Доллар и евро подорожали: курс от НБУ Просмотров: 477
Назвали самый дешевый район столицы для аренды жилья
Назвали самый дешевый район столицы для аренды жилья Просмотров: 765
Украина получила дополнительные разрешения в Азербайджане
Украина получила дополнительные разрешения в Азербайджане Просмотров: 468
Правительственный комитет одобрил космическую программу Украины
Правительственный комитет одобрил космическую программу Украины Просмотров: 135
Больше всего комментируют
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию
1
Свежая Covid-статистика: где больше всего больных
1
Ультрас "Динамо" жестоко избили болельщиков из детьми
Голосов: 26860
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть