В Украине существенно подорожали продукты: какие и на сколько

С начала 2021 года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за август 2021-го.

По сравнению с декабря 2020 года лук подорожала на 107,8% до 10,6 грн/кг, морковь - на 71,5% до 10,3 грн/кг, свекла - на 72,4% до 9,3 грн/кг, а капуста - на 38,7% до 6,6 грн/кг.

Автор: скриншот по исследованию Госкомстата Выращенные овощи в Украине добавили в цене больше всего

Подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 грн/л, сахар на - 37,3% до 28,7 грн/кг.

Филе куриное подорожало с начала года на 21,5% до 111,4 грн за килограмм, куриные тушки - на 25,0% до 69,9 грн за килограмм.

Яйца подешевели на 4,3% до 26,3 грн за 10 шт., картофель подешевел на 14,7% до 8,7 грн/кг.

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За январь-июль сигареты премиум-класс подорожали на 9,9% до 63,6 грн за пачку, цены на водку выросли на 1,1% до 93,7 грн за 0,5 л. Пиво подорожало с начала года на 7,7% до 18,8 грн за бутылку, украинское вино - на 5,9% до 70,2 грн за бутылку 0,75 л.

По данным Госстата, средние цены на продукты в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,2%.

В январе-июле этого года производство яиц в Украине сократилось на 14,4%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объемов производства в июле происходило 17 месяцев подряд, продолжалось с марта 2020-го.