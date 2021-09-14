В Украине существенно подорожали продукты: какие и на сколько

 
Ексклюзивы
1/5
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 135
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 387
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1044
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1233
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 4914
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1611
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 549
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 6435
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1044
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 4149
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 603
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2331
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2970
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 19062
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2709
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 9
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
вторник, 14 сентября 2021 16:44

В Украине существенно подорожали продукты: какие и на сколько

  Комментировать

С начала 2021 года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за август 2021-го.

По сравнению с декабря 2020 года лук подорожала на 107,8% до 10,6 грн/кг, морковь - на 71,5% до 10,3 грн/кг, свекла - на 72,4% до 9,3 грн/кг, а капуста - на 38,7% до 6,6 грн/кг.

Автор: скриншот по исследованию Госкомстата
  Выращенные овощи в Украине добавили в цене больше всего
Выращенные овощи в Украине добавили в цене больше всего

Подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 грн/л, сахар на - 37,3% до 28,7 грн/кг.

Филе куриное подорожало с начала года на 21,5% до 111,4 грн за килограмм, куриные тушки - на 25,0% до 69,9 грн за килограмм.

Яйца подешевели на 4,3% до 26,3 грн за 10 шт., картофель подешевел на 14,7% до 8,7 грн/кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста

За январь-июль сигареты премиум-класс подорожали на 9,9% до 63,6 грн за пачку, цены на водку выросли на 1,1% до 93,7 грн за 0,5 л. Пиво подорожало с начала года на 7,7% до 18,8 грн за бутылку, украинское вино - на 5,9% до 70,2 грн за бутылку 0,75 л.

По данным Госстата, средние цены на продукты в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,2%.

В январе-июле этого года производство яиц в Украине сократилось на 14,4%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объемов производства в июле происходило 17 месяцев подряд, продолжалось с марта 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине существенно подорожали продукты: какие и на сколько». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Совершили покушение на премьер-министра

"Динамо" добыло одну из самых громких побед в истории

Прах Данте Алигьери похитили монахи

У монаха появились кровоточащие раны на руках и ребрах

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

Самое читаемое
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 1 Просмотров: 18388
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 9639
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 9 Просмотров: 7920
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 6309
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
31
 Просмотров: 4914
Экономика
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер 2 Просмотров: 270
В Центре экономических стратегий раскритиковали законопроект 5600
В Центре экономических стратегий раскритиковали законопроект 5600 Просмотров: 117
Газ для населения в отопительный сезон не подорожает - правительство
Газ для населения в отопительный сезон не подорожает - правительство Просмотров: 432
Украина ожидает $750 млн от МВФ
Украина ожидает $750 млн от МВФ Просмотров: 144
Алексей Чернышов: тарифный провал накануне зимы
Алексей Чернышов: тарифный провал накануне зимы Просмотров: 81
Больше всего комментируют
9
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
3
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
2
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Голосов: 26846
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть