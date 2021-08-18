В Украине дорожают яйца

Производство яиц в Украине сократилось. Из-за этого цены на них растут.

"В январе-июле этого года производство яиц в Украине сократилось на 14,4%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объемов производства в июле происходило 17 месяцев подряд, продолжалось с марта 2020-го", - сообщают в Государственной службе статистики.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Сейчас средняя цена десятка яиц в супермаркетах - 30 грн за 10 ед

В январе-июле этого года произвели 8,64 млрд яиц. Это на 14,4% меньше, чем за семь месяцев прошлого года. Тогда было более 10 млрд штук. Предприятия сократили производство на 24,2%, а хозяйства населения - на 3,1%.

Цены на яйца в июле 2021 года выросли на 33% по сравнению с июлем прошлого года.

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Сейчас средняя цена 10 яиц в супермаркетах - 30 грн. Цены на органические и премиальные яйца могут достигать 45-50 грн за 10 штук, пишет УНИАН.

Стоимость яиц может подняться до 40 грн за 10 штук. Подорожание яиц в начале года произошло из-за снижения их производства на 25%. Такого не было на протяжении последних 20 лет. Сокращение производства одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. Снизился экспорт яиц. Об этом сообщила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин, передают "Українські новини".